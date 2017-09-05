"Атлетико" продлил Диего Симеоне

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"Атлетико" продлил Диего Симеоне

"Атлетико" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Диего Симеоне.

Аргентинский специалист заключил с "матрасниками" соглашение до лета 2020 года. Предыдущий договор истекал в 2018 году.

47-летний Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011 года, под его руководством мадридцы выиграли пять трофеев: Примеру, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.  

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