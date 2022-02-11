"Атлетико" продлил контракт с 19-летним сыном Симеоне

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"Атлетико" продлил контракт с 19-летним сыном Симеоне

Фото сайт "Атлетико"

Вингер мадридского "Атлетико" Джулиано Симеоне заключил новое соглашение с клубом.

Стороны продлили контракт до 30 июня 2025 года.

19-летний футболист является сыном главного тренера "матрасников" Диего Симеоне.

Симеоне-младший пока не дебютировал за основу "Атлетико". 

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