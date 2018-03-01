"Атлетико" продлил контракт с Партеем

Мадридский "Атлетико" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Томасом Партеем.

24-летний ганец заключил с "матрасниками" соглашение до лета 2023 года.

Партей является воспитанником "Атлетико", за основную команду выступает с 2015 года, сыграл 82 матча и забил 9 голов. Сдавася в аренду "Мальорке" и "Альмерии".

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