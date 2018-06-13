"Атлетико" продлил контракт с трансферной целью "Реала"

Теги атлетико мадридхосе мария хименес

"Атлетико" продлил контракт с трансферной целью "Реала"Мадридский "Атлетико" продлил контракт со своим ведущим защитником Хосе Марией Хименесом, информирует официальный сайт "матрасников".

"Хосе Мария Гименес продлил свой контракт до 2023-го года и будет носить нашу футболку еще на протяжении пяти лет", - сказано в заявлении клуба.

Сам 23-летний бек, к которому активный интерес проявлял "Реал", по этому случаю сказал: "Для меня большая честь - подписать новое соглашение и продолжать вносить свой вклад в развитие этого великого проекта".

Напомним, Гризманн опять передумал уходить из "Атлетико". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года

Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов