"Атлетико" продлил контракт с трансферной целью "Реала"

Мадридский "Атлетико" продлил контракт со своим ведущим защитником Хосе Марией Хименесом, информирует официальный сайт "матрасников".

"Хосе Мария Гименес продлил свой контракт до 2023-го года и будет носить нашу футболку еще на протяжении пяти лет", - сказано в заявлении клуба.

Сам 23-летний бек, к которому активный интерес проявлял "Реал", по этому случаю сказал: " Для меня большая честь - подписать новое соглашение и продолжать вносить свой вклад в развитие этого великого проекта ".

Напомним, Гризманн опять передумал уходить из "Атлетико". | soccernews.ru