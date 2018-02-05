"Атлетико" продлил контракт с Врсалько

Мадридский "Атлетико" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Симе Врсалько.

26-летний хорват, который в январе был близок к уходу из клуба, заключил с "матрасниками" соглашение до лета 2022 года.

Врсалько выступает за "Атлетико" с 2016 года, сыграл 39 матчей и забил 1 гол.

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