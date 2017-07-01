"Атлетико" продлил соглашение с Саулем

Хавбек Сауль Ньигес продлил соглашение с "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. Также клаусула игрока возросла до 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Сауль провел 53 матча, забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

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