"Атлетико" продлил соглашение с Саулем

Теги атлетико мадридсауль ньигес

"Атлетико" продлил соглашение с Саулем

Хавбек Сауль Ньигес продлил соглашение с "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. Также клаусула игрока возросла до 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Сауль провел 53 матча, забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

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