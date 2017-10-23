"Атлетико" продлит контракт с Габи

Полузащитник мадридского "Атлетико" Габи Фернандес вскоре продлит контракт со своим клубом, сообщает AS.

По сведениям издания, стороны согласовали договор до 2019 года. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

В этом сезоне 34-летний Габи сыграл за "Атлетико" 10 матчей, результативными действиями не отличался.

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