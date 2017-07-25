"Атлетико" продлит контракт с Симеоне

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"Атлетико" продлит контракт с Симеоне
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне согласился продлить контракт с клубом, сообщает Cadena Ser.

По сведениям издания, новое соглашение между специалистом и клубом будет действовать до лета до 2020 года.

Напомним, что нынешний контракт аргентинца истекает в 2018 году. 

Ранее сообщалось, что Симеоне может через год возглавить "Интер".

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