"Атлетико" продлит контракт со звездным голкипером

"Атлетико" сообщил о продлении контракта с голкипером Яном Облаком. Об этом сообщает As.

Руководство мадридского клуба почти договорились о продлении контракта.

Оклад 26-летнего словенца вырастет до 10-12 миллионов евро в год, сумма выкупа поднимется до 150-200 миллионов евро.

Облак перешел в "Атлетико" 14 июля 2014 года из "Бенфики" за 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 24 матчах, 12 из которых на ноль.

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