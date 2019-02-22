"Атлетико" продлит контракт со звездным голкипером

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"Атлетико" продлит контракт со звездным голкипером

"Атлетико" сообщил о продлении контракта с голкипером Яном Облаком. Об этом сообщает As.

Руководство мадридского клуба почти договорились о продлении контракта.

Оклад 26-летнего словенца вырастет до 10-12 миллионов евро в год, сумма выкупа поднимется до 150-200 миллионов евро.

Облак перешел в "Атлетико" 14 июля 2014 года из "Бенфики" за 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 24 матчах, 12 из которых на ноль.

Не пропустите: "Бенфика" вдесятером разгромила "Авеш" и вплотную приблизилась к лидеру чемпионата Португалии| http://soccernews.ru

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