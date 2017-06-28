"Атлетико" продлит Сауля

Теги атлетико мадридсауль ньигес

"Атлетико" продлит Сауля

"Атлетико" предложит хавбеку Саулю Ньигесу новый контракт, сообщает AS.

По сведениям издания, новое соглашение предусматривает увеличение заработной платы и повышение клаусулы игрока с 80 до 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сауль сыграл 53 матча, отметился 9 голами и 3 ассистами.

Читайте также: Президент "Атлетико": "Сауль никуда не переходит". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

ЦСКА продлил Марио Фернандеса

ЦСКА продлил Марио Фернандеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов