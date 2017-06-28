"Атлетико" продлит Сауля

"Атлетико" предложит хавбеку Саулю Ньигесу новый контракт, сообщает AS.

По сведениям издания, новое соглашение предусматривает увеличение заработной платы и повышение клаусулы игрока с 80 до 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сауль сыграл 53 матча, отметился 9 голами и 3 ассистами.

Читайте также: Президент "Атлетико": "Сауль никуда не переходит". | http://soccernews.ru