"Атлетико" продвинулся в переговорах по трансферу Санчеса

Мадридский "Атлетико" всерьёз нацелился на нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса.

По информации La Gazzetta dello Sport, "матрасники" продвинулись в переговорах по трансферу чилийцу. В частности, клуб предложил футболисту трёхлетний контракт.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" видит в 30-летнем форварде замену для Антуана Гризманна.

В минувшем сезоне Санчес сыграл за "МЮ" 27 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

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