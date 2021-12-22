"Атлетико" проиграл "Гранаде" в матче Ла Лиги

Теги атлетико мадридгранада

"Атлетико" проиграл "Гранаде" в матче Ла Лиги

Фото: инстаграм "Гранады"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 9-го тура чемпионата Испании "Гранада" на своем поле обыграла "Атлетико" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Дарвина Мачиса и Хорхе Молины. В составе гостей отличился Жоау Фелиш.

"Гранада", набрав 22 очка, вышла на 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетико" с 29 очками остался на пятой позиции.

"Гранада" – "Атлетико" - 2:1 (1:1)
Голы: Фелиш, 2 - 0:1, Мачис, 17 - 1:1, Молина, 61 - 2:1

"Гранада": Луиш Машимиану, Арьяс (Диас, 46), Херман Санчес, Торренте, Нева, Пуэртас, Милья, Исма Руис (Мончу, 79), Молина (Этеки, 79), Суарес (Бакка, 90), Мачис (Эскудеро, 66).

"Атлетико": Облак, Триппьер, Кондогбиа (Эррера, 68), Фелипе, Эрмосо, Карраско (Лоди, 78), Коке, де Пауль (Корреа, 68), Лемар, Суарес (Матеус Кунья, 68), Жоау Феликс.

Не пропустите: "Реал" заинтересован в лучшем бомбардире Лиги 1. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Статистика Александра Кокорина в 1-м круге Серии А

Статистика Александра Кокорина в 1-м круге Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов