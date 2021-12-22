"Атлетико" проиграл "Гранаде" в матче Ла Лиги
Фото: инстаграм "Гранады"/Автор неизвестен
В перенесенном матче 9-го тура чемпионата Испании "Гранада" на своем поле обыграла "Атлетико" со счетом 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Дарвина Мачиса и Хорхе Молины. В составе гостей отличился Жоау Фелиш.
"Гранада", набрав 22 очка, вышла на 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетико" с 29 очками остался на пятой позиции.
"Гранада" – "Атлетико" - 2:1 (1:1)
Голы: Фелиш, 2 - 0:1, Мачис, 17 - 1:1, Молина, 61 - 2:1
"Гранада": Луиш Машимиану, Арьяс (Диас, 46), Херман Санчес, Торренте, Нева, Пуэртас, Милья, Исма Руис (Мончу, 79), Молина (Этеки, 79), Суарес (Бакка, 90), Мачис (Эскудеро, 66).
"Атлетико": Облак, Триппьер, Кондогбиа (Эррера, 68), Фелипе, Эрмосо, Карраско (Лоди, 78), Коке, де Пауль (Корреа, 68), Лемар, Суарес (Матеус Кунья, 68), Жоау Феликс.
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