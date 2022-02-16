"Атлетико" проиграл худшей команде Ла Лиги

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"Атлетико" проиграл худшей команде Ла Лиги

Фото: инстаграм "Леванте"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на своем поле проиграл "Леванте" со счетом 0:1.

Единственный гол на 54-й минуте забил Гонсало Мелеро.

"Атлетико" с 39 очками остался на пятом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте", набрав 14 очков, по-прежнему занимает последнюю, 20-ю позицию.

"Атлетико" – "Леванте" - 0:1 (0:0)
Гол: Мелеро, 54 - 0:1

"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Рейнилду (Лоди, 78), де Пауль (Жоау Феликс, 64), Лемар (Эррера, 78), Коке (Врсалько, 65), Кондогбиа, Льоренте, Корреа, Матеус Кунья (Суарес, 65).

"Леванте": Карденас, Мирамон, Касерес, Дуарте, Робер, Сон, Коке, Вукчевич, Мелеро, Барди (Мальса, 62), Пепелу, Рохер Марти (Моралес, 68), Де Фрутос (Дани Гомес, 68).

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