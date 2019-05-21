"Атлетико" проиграл израильскому клубу в товарищеском матче

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"Атлетико" проиграл израильскому клубу в товарищеском матче

Иерусалимский "Бейтар" в товарищеском матче обыграл мадридский "Атлетико". Победу израильтянам принес нападающий Маор Бузагло, который сделал дубль. У испанцев единственный гол забил Антуан Гризманн.

"Бейтар" (Израиль) - "Атлетико" (Испания) - 2:1 (1:0)

Голы: Бузагло, 14  - 1:0, Гризманн, 49 (с пенальти) - 1:1, Бузагло, 58 - 2:1 

"Атлетико": Адан, Арьяс (Муньос, 72), Монтеро, Санчес (Карро, 81), Коке (Гризманн, 46), Сауль, Парти, Витоло (Камельо, 60), Лемар, Коста (Эрнандес, 28), Мората (Корреа, 60),

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