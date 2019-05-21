"Атлетико" проиграл израильскому клубу в товарищеском матче
Иерусалимский "Бейтар" в товарищеском матче обыграл мадридский "Атлетико". Победу израильтянам принес нападающий Маор Бузагло, который сделал дубль. У испанцев единственный гол забил Антуан Гризманн.
"Бейтар" (Израиль) - "Атлетико" (Испания) - 2:1 (1:0)
Голы: Бузагло, 14 - 1:0, Гризманн, 49 (с пенальти) - 1:1, Бузагло, 58 - 2:1
"Атлетико": Адан, Арьяс (Муньос, 72), Монтеро, Санчес (Карро, 81), Коке (Гризманн, 46), Сауль, Парти, Витоло (Камельо, 60), Лемар, Коста (Эрнандес, 28), Мората (Корреа, 60),
Не пропустите: "Атлетико" хочет купить этим летом игрока "Байера" Та. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Икарди не вошел в состав сборной Аргентины на Кубок Америки
-
"Челси" представил Кристиана Пулишича
-
В Азербайджане разочарованы заявлением "Арсенала" о том, что Мхитарян не полетит на финал Лиги Европы
-
СМИ: Бердыев может возглавить ЦСКА
-
Гол игрока "Кристал Пэлас" в ворота "Манчестер Сити" признан лучшим в прошедшем сезоне АПЛ
Лента новостей
-
Экс-вратарь "Спартака": "После событий в Крыму в 2014 году решил, что по духу мне ближе Украина"
-
Жена Касильяса сообщила о своей страшной болезни
-
"Наполи" нацелился на одного из лучших бомбардиров Серии А Сапату
-
Главный тренер сборной Аргентины назвал причину не вызова Икарди на Кубок Америки
-
Чех вернется в "Челси" на руководящую должность
-
"Атлетико" проиграл израильскому клубу в товарищеском матче
-
"Атлетико" может купить защитника "Атлетика" Йерая
-
Компани проведет прощальный матч за "Манчестер Сити" против команды звезд АПЛ
-
"Ювентус" договорился с Милинковичем-Савичем
-
Регилон может покинуть "Реал"
-
"Челси" придется выплатить Конте крупную сумму по решению суда
-
Варан решил остаться в "Реале"
-
Вратарь "Динамо" может перейти в европейский клуб
-
Экс-хавбек "Реала" рассказал о своем переходе в российский клуб
-
Гризманн попадет на обложку ЛГБТ-журнала
-
Азар, Лукаку и де Брюйне вызваны в сборную Бельгии на матчи против Казахстана и Шотландии
-
Главный тренер киевского "Динамо" может возглавить "Рубин"
-
Икарди не вошел в состав сборной Аргентины на Кубок Америки
-
"Челси" представил Кристиана Пулишича
-
ПСЖ продолжает борьбу за хавбека "Наполи" Аллана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32