"Атлетико" проиграл "Леванте" в матче Примеры

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"Атлетико" проиграл "Леванте" в матче Примеры

В рамках 24-го тура испанской Примеры "Атлетико" уступил "Леванте".

"Матрасники" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Реал" на 6 очков.

"Атлетико" - "Леванте" 0:2

Гол: Моралес, 30 - 0:1, Де Фрутос, 90 - 0:2

"Атлетико": Облак, Фелипе, Хименес (Лемар, 54), Эрмосо, Лоди, Кондогбиа (Торрейра, 61), Льоренте, Корреа (Рикард Санчес, 61), Коке (Дембеле, 74), Жоау Феликс, Суарес.

"Леванте": Карденас, Робер, Дуарте, Тоньо (Клерк, 71), Коке (Сон, 71), Рочина (Де Фрутос, 62), Барди, Мальса, Везу, Леон (Дани Гомес, 62), Моралес (Вукчевич, 80).


"Эльче" - "Эйбар" 1:0

Гол: Кальво, 33 - 1:0

"Эльче": Бадия, Верду, Кальво, Барраган (Мигель Анхель, 86), Мохика (Милья, 79), Марконе, Гути, Моренте, Ригони (Хосан, 62), Каррильо (Хосема, 79), Бойе (Мфулу, 86).

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Хосе Анхель (Рафа Соареш, 70), Бигас, Посо, Экспосито, Диоп (Алеиш Гарсия, 70), Леон (Инуи, 75), Хиль, Кике Гарсия, Энрик (Муто, 57).

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