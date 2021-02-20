"Атлетико" проиграл "Леванте" в матче Примеры
В рамках 24-го тура испанской Примеры "Атлетико" уступил "Леванте".
"Матрасники" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Реал" на 6 очков.
"Атлетико" - "Леванте" 0:2
Гол: Моралес, 30 - 0:1, Де Фрутос, 90 - 0:2
"Атлетико": Облак, Фелипе, Хименес (Лемар, 54), Эрмосо, Лоди, Кондогбиа (Торрейра, 61), Льоренте, Корреа (Рикард Санчес, 61), Коке (Дембеле, 74), Жоау Феликс, Суарес.
"Леванте": Карденас, Робер, Дуарте, Тоньо (Клерк, 71), Коке (Сон, 71), Рочина (Де Фрутос, 62), Барди, Мальса, Везу, Леон (Дани Гомес, 62), Моралес (Вукчевич, 80).
"Эльче" - "Эйбар" 1:0
Гол: Кальво, 33 - 1:0
"Эльче": Бадия, Верду, Кальво, Барраган (Мигель Анхель, 86), Мохика (Милья, 79), Марконе, Гути, Моренте, Ригони (Хосан, 62), Каррильо (Хосема, 79), Бойе (Мфулу, 86).
"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Хосе Анхель (Рафа Соареш, 70), Бигас, Посо, Экспосито, Диоп (Алеиш Гарсия, 70), Леон (Инуи, 75), Хиль, Кике Гарсия, Энрик (Муто, 57).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14