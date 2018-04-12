"Атлетико" проиграл всего один матч в плей-офф Лиги Европы

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы "Атлетико" на выезде сыграет со "Спортингом".

Стоит отметить, что лондонский клуб проиграл всего один матч в плей-офф Лиге Европы. Это поражение произошло в 2013 году. Тогда "Атлетико" уступил казанскому "Рубину" (0:2).

Матч "Спортинг" - "Атлетико" начнется в 22:05 мск.

В первом матче "Атлетико" победил со счетом 2:0.

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