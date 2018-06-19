"Атлетико" прописал новую сумму отступных в контракте Гризманна

Мадридский "Атлетико" прописал новую сумму отступных в контракте своего ведущего форварда Антуана Гризманна, информирует AS.

Так, по сведениям издания, "матрасники" оценили трансфер 27-летнего нападающего в 200 миллионов евро. При этом зарплата француза на "Ванда Метрополитано" вырастет до 20-ти миллионов евро за сезон.

Напомним, контракт с "Атлетико" Гризманн продлил вчера. | soccernews.ru