"Атлетико" пропустил лишь 8 голов в первом круге Ла Лиге, это повторение клубного рекорда

После первого круга чемпионата Испании "Атлетико" имеет в пассиве всего восемь пропущенных мячей.

Это повторение клубного рекорда, который был установлен сезонах-1995/96 и 2015/16. Стоит отметить, что во всех 19 матчах ворота мадридской команды защищал голкипер Ян Облак.

При этом лучшую обороны Ла Лиги пока что имеет "Барселона", которая пропустила 7 голов, но в 18 матчах.

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