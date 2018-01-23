"Атлетико" пропустил самый быстрый гол под руководством Симеоне

В ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании "Атлетико" на выезде играет с "Севильей".

Счет в этом поединке открыл защитник севильцев Серхио Эскудеро, отличившийся уже на 24-й секунде.

Стоит отметить, что это самый быстрой гол, который пропустил мадридский клуб с тех пор, как его возглавил Диего Симеоне.

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