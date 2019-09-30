"Атлетико" провёл тренировку на стадионе "РЖД Арена"
"Атлетико" в Москве провел тренировку на "РЖД Арене" перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом".
Матч "Локомотив" - "Атлетико" пройдет завтра, 1 октября. Начало - в 22:00 (мск). Напомним, в рамках 1-го тура "железнодорожники" обыграли "Байер" (2:1).
Ранее сообщалось, что хавбек московского клуба Алексей Миранчук вернулся в общую группу.
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