"Атлетико" провёл тренировку на стадионе "РЖД Арена"



"Атлетико" в Москве провел тренировку на "РЖД Арене" перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом".

Матч "Локомотив" - "Атлетико" пройдет завтра, 1 октября. Начало - в 22:00 (мск). Напомним, в рамках 1-го тура "железнодорожники" обыграли "Байер" (2:1).

Ранее сообщалось, что хавбек московского клуба Алексей Миранчук вернулся в общую группу.

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