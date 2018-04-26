"Атлетико" проявляет интерес к хавбеку сборной Германии

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к полузащитнику гельзенкирхенского "Шальке" Максу Майеру, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, представители "матрасников" уже просматривали игру 22-летнего хавбека в одном из матчей его клуба. Однако пока на контакт с футболистом, который уже этим летом получит статус свободного агента, испанский клуб не выходил.

В нынешнем сезоне Майер забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 28 матчах за "Шальке".

Напомним, "Атлетико" нацелился на защитника ПСЖ. | soccernews.ru