"Атлетико" проявляет интерес к полузащитнику "Бетиса" Джовани Ло Чельсо

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"Атлетико" проявляет интерес к полузащитнику "Бетиса" Джовани Ло Чельсо

"Атлетико" хочет купить хавбека "Бетиса" Джовани Ло Чельсо. Об этом пишет As.

Несколько недель назад испанский клуб предложил аргентинцу перейти в команду. "Матрасники" готовы заплатить за полузащитника около 55 миллионов евро. "Бетис" в свою очередь отказался от этого предложения. 

Ранее сообщалось, что 23-летний Ло Чельсо хочет перейти в "Тоттенхэм". В минувшем сезоне футболист провел 32 матча в Ла Лиге, отметившись 9 голами и 6 ассистами.

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