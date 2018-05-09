"Атлетико" пугает Гризманна "тенью Месси"

"Атлетико" не оставляет попыток удержать в составе нападающего Антуана Гризманна, сообщают испанские СМИ.

По сведениям источника, представители мадридского клуба предупреждают француза, что он может оказаться в тени Лионеля Месси в случае перехода в "Барселону", так как ранее подобное происходило со Златаном Ибрагимовичем, Самуэлем Это’О, Алексисом Санчесом и Неймаром.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за 26-летнего Гризманна полную сумму отступных в размере 100 миллионов евро.

Не пропустите: "Атлетико" может затребовать от "Барселоны" 200 миллионов евро за Гризманна. | http://soccernews.ru