"Атлетико" пугает Гризманна "тенью Месси"

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"Атлетико" пугает Гризманна "тенью Месси"

"Атлетико" не оставляет попыток удержать в составе нападающего Антуана Гризманна, сообщают испанские СМИ.

По сведениям источника, представители мадридского клуба предупреждают француза, что он может оказаться в тени Лионеля Месси в случае перехода в "Барселону", так как ранее подобное происходило со Златаном Ибрагимовичем, Самуэлем Это’О, Алексисом Санчесом и Неймаром.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за 26-летнего Гризманна полную сумму отступных в размере 100 миллионов евро.

Не пропустите: "Атлетико" может затребовать от "Барселоны" 200 миллионов евро за Гризманна. | http://soccernews.ru

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