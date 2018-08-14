"Атлетико" пытался подписать защитника "Тоттенхэма"

"Атлетико" текущим летом пытался подписать защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье, сообщает Get Football News France.

По информации источника, "матрасники" рассматривали ивуарийского фулбека в качестве замены для Шиме Врсалько, который перебрался в "Интер".

Стороны вели переговоры, однако в итоге не смогли договориться об условиях личного контракта, поэтому трансфер сорвался.

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