"Атлетико" пытался подписать защитника "Тоттенхэма"

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"Атлетико" пытался подписать защитника "Тоттенхэма"

"Атлетико" текущим летом пытался подписать защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье, сообщает Get Football News France.

По информации источника, "матрасники" рассматривали ивуарийского фулбека в качестве замены для Шиме Врсалько, который перебрался в "Интер".

Стороны вели переговоры, однако в итоге не смогли договориться об условиях личного контракта, поэтому трансфер сорвался.

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