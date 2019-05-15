"Атлетико" рассматривает Инсинье в качестве замены Гризманна

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"Атлетико" рассматривает Инсинье в качестве замены Гризманна

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к нападающему "Наполи" Лоренцо Инсинье, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям издания, испанский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "матрасников" он может заменить Антуана Гризманна, который объявил об уходе из команды. Также Инсинье входит в сферу интересов "Милана" и "Интера". "Наполи" оценивает форварда в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний Инсинье провел за "Наполи" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал шесть 6 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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