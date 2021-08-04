"Атлетико" рассматривает несколько вариантов для усиления атаки

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"Атлетико" рассматривает несколько вариантов для усиления атакиФото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" намерен подписать нападающего этим летом для усиления конкуренции Луису Суаресу.

Как сообщает Маттео Моретто, "матрасники" рассматривают сразу несколько вариантов, среди которых есть Антуан Гризманн и Рафаэль Мир.

По информации источника, "индейцы" не намерены ограничиваться только этими кандидатурами. Они хотят продолжить поиски, чтобы прийти к идеальному варианту. Именно так "Атлетико" подписал Луиса Суареса прошлым летом.

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