"Атлетико" рассматривает возможность возвращения Куртуа

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа может вернуться в "Атлетико", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "матрасники" ищут нового голкипера, так как ожидают, что Ян Облак летом сменит клуб.

Напомним, что Куртуа три года играл в аренде за "Атлетико". Его соглашение с "Челси" рассчитано до лета 2019 года.

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