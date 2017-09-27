"Атлетико" расторг контракт со своим защитником

Теги атлетико мадриддиего симеонегильерме сикейра

"Атлетико" расторг контракт со своим защитникомМадридский "Атлетико" расторг контракт со своим защитником Гильерме Сикейрой, информирует испанская пресса.

"Матрасники" решили расстаться со своим 31-летним беком ввиду его частых травм, а также по причине того, что он перестал входить в планы главного тренера команды Диего Симеоне.

Отметим, что Сикейра перешел в "Атлетико" в 2014-м году из из "Гранады" за 10 миллионов евро. С того времени он забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи в 44 матчах за клуб.

Не пропустите: "Атлетико" установил сумму отступных за Косту. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Бавария" отправила в отставку Анчелотти

"Бавария" отправила в отставку Анчелотти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 6 18
2 Атлетико Мадрид 6 14
3 Севилья 6 13
4 Валенсия 6 12
5 Реал Мадрид 6 11
6 Леганес 6 10
7 Леванте 5 9
8 Реал Сосьедад 6 9
9 Бетис 5 9
10 Хетафе 6 8
11 Атлетик Бильбао 6 8
12 Эспаньол 6 8
13 Сельта Виго 6 7
14 Вильярреал 6 7
15 Лас Пальмас 6 6
16 Эйбар 6 6
17 Жирона 6 5
18 Депортиво Ла-Корунья 6 4
19 Малага 6 1
20 Алавес 6 0
Полная таблица

топ-5 тегов