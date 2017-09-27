Мадридский "Атлетико" расторг контракт со своим защитником Гильерме Сикейрой, информирует испанская пресса.

"Матрасники" решили расстаться со своим 31-летним беком ввиду его частых травм, а также по причине того, что он перестал входить в планы главного тренера команды Диего Симеоне.

Отметим, что Сикейра перешел в "Атлетико" в 2014-м году из из "Гранады" за 10 миллионов евро. С того времени он забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи в 44 матчах за клуб.

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