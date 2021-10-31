"Атлетико" разгромил "Бетис" в Ла Лиге

Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 12-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на своем поле разгромил севильский "Бетис" со счетом 3:0.

Победу "матрасникам" принесли голы Янника Феррейры Карраско и Жоау Фелиша, а также автогол Хермана Пеccельи.

"Атлетико", набрав 22 очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" с 21 очком опустился на пятую позицию.

"Атлетико" Мадрид – "Бетис" Севилья - 3:0 (1:0)

Голы: Карраско, 26 - 1:0, Песселья, 63 (автогол) - 2:0, Фелиш, 80 - 3:0

"Атлетико": Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско, Коке, де Пауль, Суарес (Фелиш, 71), Гризманн, Корреа.

"Бетис": Браво, Монтойя, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Гуардадо (Гонсалес, 78), Каналес, Вильям Карвалью (Родригес, 66), Родри (Руибаль, 46), Хуанми (Тельо, 46), Виллиан Жозе (Иглесиас, 78).

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