"Атлетико" разгромил "Бетис" в Ла Лиге

Теги атлетико мадридбетис

"Атлетико" разгромил "Бетис" в Ла Лиге

Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 12-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на своем поле разгромил севильский "Бетис" со счетом 3:0.

Победу "матрасникам" принесли голы Янника Феррейры Карраско и Жоау Фелиша, а также автогол Хермана Пеccельи.

"Атлетико", набрав 22 очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" с 21 очком опустился на пятую позицию.

"Атлетико" Мадрид – "Бетис" Севилья - 3:0 (1:0)
Голы: Карраско, 26 - 1:0, Песселья, 63 (автогол) - 2:0, Фелиш, 80 - 3:0

"Атлетико": Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско, Коке, де Пауль, Суарес (Фелиш, 71), Гризманн, Корреа.

"Бетис": Браво, Монтойя, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Гуардадо (Гонсалес, 78), Каналес, Вильям Карвалью (Родригес, 66), Родри (Руибаль, 46), Хуанми (Тельо, 46), Виллиан Жозе (Иглесиас, 78).

Не пропустите: Названы сроки пребывания Агуэро в больнице. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов