"Атлетико" разгромил худшую команду Примеры

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде разгромила "Уэску" со счетом 3:0. Победу "матрасникам" принесли голы Лукаса Эрнандеса, Сантьяго Арьяса и Коке.

УЭСКА - АТЛЕТИКО: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Благодаря победе "Атлетико" сохранил второе место в турнирной таблице Примеры, "Уэска" осталась на последней, 20-й позиции.

В 21-м туре "Атлетико" дома сыграет с "Хетафе". Поединок пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" 26 января.

"Уэска" – "Атлетико" - 0:3 (0:1)

Голы: Эрнандес, 31 - 0:1, Арьяс, 52 - 0:2, Коке, 71 - 0:3

"Уэска": Сантамария, Инсуа, Пулидо, Мирамон, Эчейта, Феррейро, Мусто (Эррера, 70), Ривера (Авила, 53), Гомес, Эрнандес (Алекс Гальяр, 61), Гальего.

"Атлетико": Облак, Хименес, Эрнандес, Арьяс, Годин, Родри Эрнандес, Парти, Лемар, Коке (Мольехо, 72), Корреа, Гризманн.

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