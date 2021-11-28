"Атлетико" разгромил "Кадис" в Ла Лиге
Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен
В матче 15-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде разгромил "Кадис" со счетом 4:1.
Победу мадридскому клубу принесли голы Тома Лемара, Антуана Гризманна, Анхеля Корреа и Матеуса Куньи. За "Кадис" отличился Чоко Лосано.
"Атлетико", набрав 29 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Кадис" с 12 очками остался на 17-й позиции.
"Кадис" – "Атлетико" - 1:4 (0:0)
Голы: Лемар, 56 - 0:1, Гризманн, 70 - 0:2, Корреа, 76 - 0:3, Лосано, 86 - 1:3, Матеус Кунья, 86 - 1:4
"Кадис": Ледесма, Карселен, Кала, Ароян, Эспино, Сальви Санчес (Чапела, 78), Алекс Фернандес (Бастида, 83), Йонссон (Фали Хименес, 83), Лосано, Собрино (Арсамендия, 77), Переа (Негредо, 68).
"Атлетико": Облак, Савич, Хименес (Фелипе, 34), Эрмосо, Лемар (Корреа, 73), Карраско, Коке, де Пауль, Льоренте, Суарес (Матеус Кунья, 73), Гризманн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14