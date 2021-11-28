"Атлетико" разгромил "Кадис" в Ла Лиге

Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 15-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде разгромил "Кадис" со счетом 4:1.

Победу мадридскому клубу принесли голы Тома Лемара, Антуана Гризманна, Анхеля Корреа и Матеуса Куньи. За "Кадис" отличился Чоко Лосано.

"Атлетико", набрав 29 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Кадис" с 12 очками остался на 17-й позиции.

"Кадис" – "Атлетико" - 1:4 (0:0)

Голы: Лемар, 56 - 0:1, Гризманн, 70 - 0:2, Корреа, 76 - 0:3, Лосано, 86 - 1:3, Матеус Кунья, 86 - 1:4

"Кадис": Ледесма, Карселен, Кала, Ароян, Эспино, Сальви Санчес (Чапела, 78), Алекс Фернандес (Бастида, 83), Йонссон (Фали Хименес, 83), Лосано, Собрино (Арсамендия, 77), Переа (Негредо, 68).

"Атлетико": Облак, Савич, Хименес (Фелипе, 34), Эрмосо, Лемар (Корреа, 73), Карраско, Коке, де Пауль, Льоренте, Суарес (Матеус Кунья, 73), Гризманн.

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