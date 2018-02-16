"Атлетико" разгромил "Копенгаген", "Партизан" и "Виктория Пльзень" сыграли вничью

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"Атлетико" разгромил "Копенгаген", "Партизан" и "Виктория Пльзень" сыграли вничью

Завершились два первых матча 1/16 финала Лиги Европы. "Атлетико" на выезде разгромил "Копенгаген", "Партизан" дома разошелся миром с "Викторией Пльзень".

"Копенгаген" Дания – "Атлетико" Испания - 1:4 (1:2)
Голы: Фишер, 15 - 1:0, Сауль, 21 - 1:1, Гамейро, 37 - 1:2, Гризманн, 71 - 1:3, Витоло, 77 - 1:4

"Копенгаген": Ольсен, Вавро, Бойлесен, Люфтнер, Анкерсен, Квист, Грегуш, Сков, Фишер (Бенгтссон, 72), Сотериу, Фальк (Сантандер, 62).

"Атлетико": Мойя, Хуанфран, Люка Эрнандес, Хименес, Годин, Сауль, Коке (Габи, 78), Парти, Корреа (Феррейра Карраско, 59), Гризманн, Гамейро (Витоло, 70).

"Партизан" Сербия – "Виктория Пльзень" Чехия - 1:1 (0:0)
Голы: Тавамба, 58 - 1:0, Ржезник, 81 - 1:1

"Партизан": Стойкович, Милетич, Урошевич, Вуличевич, Митрович, Сума (Иванович, 71), Янкович, Тошич, Евтович, Тавамба (Маркович, 90), Пантич.

"Виктория Пльзень": Грушка, Гейда, Лимберски, Ржезник, Губник, Горшава, Грошовски, Коларж (Чермак, 78), Петржела (Земан, 61), Копиц, Крменчик (Хоры, 90).

Удаление: Митрович (85).

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