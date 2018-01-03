"Атлетико" разгромил "Льеиду" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетико" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании встретился с клубом третьего дивизиона "Льейда", который ранее выбил из турнира "Реал Сосьедад".

Хозяева на первых минутах провели несколько атак, но они ничем опасным не завершились. Агудо дважды пробил по воротам, но в створ не попал, также в середине тайма он неплохо пробил после контратаки – мяч полетел прямо в Мойю. Постепенно "Атлетико" перехватил инициативу, но это не позволяло игрокам из Мадрида близко подходить к воротам "Льейды", защитники каталонцев довольно плотно защищались, грубых ошибок не допускали. В этой ситуации на помощь "матрасникам" пришли стандарты. Диего Годин на 20 минуте опасно пробил после навеса со штрафного, мяч пролетел мимо ворот, но оказалось, что это была лишь пристрелка. Через некоторое время хозяева поля снова нарушили правила у своей штрафной, Карраско навесил на Година, а тот переправил игровой снаряд в сетку.

Игроки "Льейды" оказались обескуражены, и тут же "Атлетико" этим воспользовался. Гамейро своей передачей нашел Торреса, а тому осталось поразить пустой угол ворот. Во втором тайме картина не изменилась, "Атлетико" контролировал ситуацию, особо не напрягаясь.

Симеоне в середине тайма решился сразу на три замены, выпустив на поле Гризманна, а также новичков Витоло и Косту. Этот ход себя оправдал буквально через пять минут: бывший форвард "Челси" отправил мяч в ворота после прострела Хуанфрана. "Атлетико" оформил разгром и перестал играть, хозяевам же не хватало класса, чтобы попытать забить гол престижа. Вместо этого в ворота Оливероса влетел и четвертый гол. Гризманн заработал штрафной и удаление Трильеса, а затем сам точно пробил со стандарта.

Ответный матч превращается в пустую формальность, такое преимущество команда Симеоне упустить не должна.

"Льейда" – "Атлетико" 0:4

Голы: Годин, 33 – 0:1; Торрес, 37 – 0:2; Коста, 70 – 0:3; Гризманн, 90 – 0:4

"Льейда": Оливерос, Нуньес, Сатрестегуй, Трильес, Банду, Гнинг, Молина (Гарсия, 64), Валленте, Пумар (Лопес, 63), Агудо (Мартинес, 71), Радулович.

"Атлетико": Мойя, Хуанфран, Хименес, Годин, Лукас, Сауль, Корреа (Коста, 64), Фернандес, Карраско (Витоло, 60), Гамейро, Торрес (Гризманн, 65).

Удаление: Трильес, 90.

Вячеслав Горбачев

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