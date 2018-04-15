"Атлетико" разгромил "Леванте"

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"Атлетико" разгромил "Леванте"

В рамках 32-го тура испанской Примеры "Атлетико" уверенно разобрался с "Леванте".

"Атлетико" – "Леванте" 3:0

Голы: Корреа, 33 - 1:0, Гризманн, 48 - 2:0, Торрес, 77 - 3:0

"Атлетико": Облак, Савич, Люка Эрнандес, Врсалько, Годин, Сауль, Коке (Габи, 62), Витоло (Хуанфран, 78), Корреа, Гризманн (Торрес, 58), Гамейро.

"Леванте": Оласабаль, Робер, Кабако, Педро Лопес, Моралес, Лерма, Джейсон (Барди, 46), Кампанья, Abeid (Родригес, 78), Марти, Садику (Иви Лопес, 46).

Предупреждения: Люка Эрнандес (29), Педро Лопес (34), Гризманн (41). | http://soccernews.ru

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5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 32 48
7 Севилья 32 47
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9 Сельта Виго 32 43
10 Реал Сосьедад 32 40
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12 Леганес 32 39
13 Хетафе 31 39
14 Атлетик Бильбао 32 39
15 Алавес 32 38
16 Эспаньол 31 36
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