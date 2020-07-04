"Атлетико" разгромил "Мальорку" в Примере
"Атлетико" крупно обыграл "Мальорку" в матче 34-го тура чемпионата Испании.
Дубль оформил Альваро Мората, а после перерыва гол забил Коке.
"Атлетико" - "Мальорка" - 3:0
Голы: Мората, 29 - 1:0, Мората, 45 - 2:0, Коке, 79 - 3:0
"Атлетико": Облак, Санчес (Лоди, 62), Хименес, Савич, Триппьер, Коке, Сауль (Томас, 80), Льоренте, Феррейра Карраско (Витоло, 55), Жоау Феликс (Корреа, 54), Мората (Диего Коста, 62).
"Мальорка": Рейна, Седлар, Раильо, Гамес (Састре, 70), Баба (Чаваррия, 80), Посо, Фебас (Севилья, 57), Дани Родригес, Кубо, Эрнандес (Пратс, 70), Трайковски (Лаго Джуниор, 57).
После 34 туров Примеры "Атлетико" занимает 3 место в турнирной таблице, "Мальорка" расположилась на 18 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14