"Атлетико" разгромил "Мальорку" в Примере

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"Атлетико" разгромил "Мальорку" в Примере

"Атлетико" крупно обыграл "Мальорку" в матче 34-го тура чемпионата Испании.

Дубль оформил Альваро Мората, а после перерыва гол забил Коке.

"Атлетико" - "Мальорка" - 3:0

Голы: Мората, 29 - 1:0, Мората, 45 - 2:0, Коке, 79 - 3:0

"Атлетико": Облак, Санчес (Лоди, 62), Хименес, Савич, Триппьер, Коке, Сауль (Томас, 80), Льоренте, Феррейра Карраско (Витоло, 55), Жоау Феликс (Корреа, 54), Мората (Диего Коста, 62).

"Мальорка": Рейна, Седлар, Раильо, Гамес (Састре, 70), Баба (Чаваррия, 80), Посо, Фебас (Севилья, 57), Дани Родригес, Кубо, Эрнандес (Пратс, 70), Трайковски (Лаго Джуниор, 57).

После 34 туров Примеры "Атлетико" занимает 3 место в турнирной таблице, "Мальорка" расположилась на 18 позиции.

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