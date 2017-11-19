"Атлетико" – "Реал" - 0:0 (обзор)

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"Атлетико" – "Реал" - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 12-го тура испанской Примеры между "Атлетико" и "Реалом".

Не пропустите: Ничья в пользу "Барселоны": "Атлетико" и "Реал" обошлись без голов. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 11 20
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Сельта Виго 12 14
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 12 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
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