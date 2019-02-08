"Атлетико" - "Реал": анонс и прогноз мадридского дерби в рамках 23 тура Ла Лиги
"Атлетико" – "Реал"
Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)
Начало матча: 18:15
Главный арбитр: Хавьер Фернандес
9 февраля в рамках центрального матча 23 тура испанской Ла Лиги состоится главное мадридское дерби – "Атлетико" против "Реала". В первом круге данное противостояние не оправдало ожиданий, закончившись с унылым счетом 0:0, который ни капли не похож на тот концерт, который команды выдали в Суперкубке УЕФА. Да и если посмотреть на очную статистику "Атлетико" и "Реала" в рамках Ла Лиги, то мы увидим 3 ничьи кряду, в которых было забито всего лишь 2 гола (2 матча завершились со счетом 0:0). Ожидать ли от следующего матча оживления? Попробуем спрогнозировать.
Мадридский "Атлетико" пытался играть в доминирование, но это не принесло никаких плодов. В недавнем матче Кубке Испании против "Жироны" "матрасники" попытались сыграть раскованно, но по итогу получили несколько атак на свои ворота, сыграли со счетом 3:3 и вылетели из соревнования. С тех пор, как и до этого, ничего атакующего со стороны "Атлетико" не видать. Матчи откровенно скучны, и даже привычный стиль не помогает удерживать победную планку. В прошлом туре Ла Лиги подопечные Диего Симеоне имели отличный шанс приблизится к "Барсе", которая не смогла победить "Валенсию", но вместо этого уступили "Бетису". При этом "матрасники" все еще являются лучшей командой лиги в плане обороны – 14 пропущенных мячей в 22 встречах, и лишь в одном статистическом компоненте превосходят остальные команды чемпионата – в количестве отборов (в среднем 20,9 попыток за игру). Перед "Реалом" у Диего Симеоне есть несколько проблем с составом. Во-первых, вылетел центральный защитник Стефан Савич. Во-вторых, все еще нет официальной информации об состоянии здоровья Диего Косты и Коке. Вполне возможно, что они тоже пропустят игру.
А вот мадридский "Реал", как кажется, очнулся. После очень неудачной первой части сезона "сливочные" выиграли 4 встречи кряду в чемпионате, вырвались на третье место и теперь отстают от "Атлетико" всего лишь на 2 балла. Вполне возможно, что уже завтра ситуация в пределах первой четверки снова круто поменяется. Оптимизм (для фанатов "Реала") внушает тот факт, что королевский клуб неплохо сыграл в Барселоне в первом полуфинале Кубка Короля. Подопечные Солари включили высокий прессинг в начале поединка, перебросили все силы на чужую половину поля, заставили "сине-гранатовых" ошибаться и, в итоге, забили. Есть очень большая вероятность, что встреча с "Атлетико" начнется по тому же сценарию. Вопрос лишь в том, выдержит ли оборона Симеоне подобный натиск. Еще один козырь "Реала" заключается в том, что почти все игроки оправились от травм и готовы играть. Проблемы есть только у Иско, но на него Солари уже давно не рассчитывает.
Интересные факты перед противостоянием "Атлетико" – "Реал"
Последние 4 матча "Атлетико" и "Реала" заканчивались ничейным исходом (в основное время).
"Атлетико" не пропускает в 7 из последних 9 домашних матчах в Ла Лиге.
В последних 4 матчах Ла Лиги "Реал" непременно забивал больше 2 голов.
В последних 5 из 6 матчей "Атлетико" в Ла Лиге было забито не более 2 голов.
Ориентировочные составы
"Атлетико": Облак – Ариас, Годин, Хименес, Эрнандес – Корреа, Родри, Томас, Сауль – Гризманн, Мората.
"Реал": Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Ригелон – Каземиро, Модрич, Кроос – Винисиус, Васкес, Бензема.
Прогноз на матч "Атлетико" – "Реал"
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Победа "Атлетико" оценивает в коэффициент 2,45, в то время как на "Реал" дают 3,2. В случае ничьи поставленные деньги можно умножить в 3,34 раза.
Последние матчи "Реала" и "Атлетико" совсем нельзя назвать результативными, особенно если дело касается чемпионата Испании. "Сливочные" очень добавили, но оборона "матрасников" все еще лучшая, потому вряд ли банде Солари удастся пробить ее более 1 раза. Что касается "Атлетико", то их результативность тоже не впечатляет – не более 1 гола в последних 5 матчах против представителей первой пятерки чемпионата. Подводя итог, можно смело предполагать, что очередная встреча этих соперников не подарит зрителям больше 2 голов (Суперкубок УЕФА, конечно, выносится за скобки).
Прогноз Soccernews: тотал 2,5 М (1,8)
Игорь Малиенко | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Хамшик в выходные пройдет медосмотр в "Далянь Ифан"
-
Мы добьемся успеха: новичок "Зенита" рассказал о переходе в команду
-
Горжусь ими: Почеттино ярко высказался об игроках "Тоттенхэма"
-
"Зенит" обыграл клуб из Европы в товарищеском матче
-
Черышев прокомментировал свой очередной гол за "Валенсию"
-
1
Гвардиола объяснил, почему не включил "Реал" в число лучших клубов последнего десятилетия
-
В "Интере" приняли важное решение по опытному игроку
-
6
СМИ: Дзюба может вернуться в "Спартак"
-
Солари озвучил претензии к Иско
-
"Атлетико" - "Реал": анонс и прогноз мадридского дерби в рамках 23 тура Ла Лиги
-
Мартиаль высказался об игре Погба
-
Французский футболист попал в эпицентр секс-скандала
-
Игрок "Атлетико" рассказал об отказе перейти в "Реал"
-
Адвокат Мамаева официально отреагировал на продление ареста своего подзащитного
-
Воспитанник ПСЖ перешел в клуб из Хорватии
-
Один из лидеров "Барселоны" вернулся в строй после травмы
-
Легенда "Манчестер Юнайтед" станет тренером английского клуба
-
Названо имя автора лучшего игрока АПЛ в январе
-
Сарри назвал сильнейшую команду Европы на данный момент
-
Роналду удивил именем домашнего животного
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Леганес
|22
|26
|14
|Реал Вальядолид
|22
|25
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Сельта Виго
|22
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
|22
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15