"Атлетико" - "Реал": анонс и прогноз мадридского дерби в рамках 23 тура Ла Лиги

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"Атлетико" - "Реал": анонс и прогноз мадридского дерби в рамках 23 тура Ла Лиги

"Атлетико" – "Реал"

Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)

Начало матча: 18:15

Главный арбитр: Хавьер Фернандес

9 февраля в рамках центрального матча 23 тура испанской Ла Лиги состоится главное мадридское дерби – "Атлетико" против "Реала". В первом круге данное противостояние не оправдало ожиданий, закончившись с унылым счетом 0:0, который ни капли не похож на тот концерт, который команды выдали в Суперкубке УЕФА. Да и если посмотреть на очную статистику "Атлетико" и "Реала" в рамках Ла Лиги, то мы увидим 3 ничьи кряду, в которых было забито всего лишь 2 гола (2 матча завершились со счетом 0:0). Ожидать ли от следующего матча оживления? Попробуем спрогнозировать.

Мадридский "Атлетико" пытался играть в доминирование, но это не принесло никаких плодов. В недавнем матче Кубке Испании против "Жироны" "матрасники" попытались сыграть раскованно, но по итогу получили несколько атак на свои ворота, сыграли со счетом 3:3 и вылетели из соревнования. С тех пор, как и до этого, ничего атакующего со стороны "Атлетико" не видать. Матчи откровенно скучны, и даже привычный стиль не помогает удерживать победную планку. В прошлом туре Ла Лиги подопечные Диего Симеоне имели отличный шанс приблизится к "Барсе", которая не смогла победить "Валенсию", но вместо этого уступили "Бетису". При этом "матрасники" все еще являются лучшей командой лиги в плане обороны – 14 пропущенных мячей в 22 встречах, и лишь в одном статистическом компоненте превосходят остальные команды чемпионата – в количестве отборов (в среднем 20,9 попыток за игру). Перед "Реалом" у Диего Симеоне есть несколько проблем с составом. Во-первых, вылетел центральный защитник Стефан Савич. Во-вторых, все еще нет официальной информации об состоянии здоровья Диего Косты и Коке. Вполне возможно, что они тоже пропустят игру.

А вот мадридский "Реал", как кажется, очнулся. После очень неудачной первой части сезона "сливочные" выиграли 4 встречи кряду в чемпионате, вырвались на третье место и теперь отстают от "Атлетико" всего лишь на 2 балла. Вполне возможно, что уже завтра ситуация в пределах первой четверки снова круто поменяется. Оптимизм (для фанатов "Реала") внушает тот факт, что королевский клуб неплохо сыграл в Барселоне в первом полуфинале Кубка Короля. Подопечные Солари включили высокий прессинг в начале поединка, перебросили все силы на чужую половину поля, заставили "сине-гранатовых" ошибаться и, в итоге, забили. Есть очень большая вероятность, что встреча с "Атлетико" начнется по тому же сценарию. Вопрос лишь в том, выдержит ли оборона Симеоне подобный натиск. Еще один козырь "Реала" заключается в том, что почти все игроки оправились от травм и готовы играть. Проблемы есть только у Иско, но на него Солари уже давно не рассчитывает.

Интересные факты перед противостоянием "Атлетико" – "Реал"

Последние 4 матча "Атлетико" и "Реала" заканчивались ничейным исходом (в основное время).

"Атлетико" не пропускает в 7 из последних 9 домашних матчах в Ла Лиге.

В последних 4 матчах Ла Лиги "Реал" непременно забивал больше 2 голов.

В последних 5 из 6 матчей "Атлетико" в Ла Лиге было забито не более 2 голов.

Ориентировочные составы

"Атлетико": Облак – Ариас, Годин, Хименес, Эрнандес – Корреа, Родри, Томас, Сауль – Гризманн, Мората.

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Ригелон – Каземиро, Модрич, Кроос – Винисиус, Васкес, Бензема.

Прогноз на матч "Атлетико" – "Реал"

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Победа "Атлетико" оценивает в коэффициент 2,45, в то время как на "Реал" дают 3,2. В случае ничьи поставленные деньги можно умножить в 3,34 раза.

Последние матчи "Реала" и "Атлетико" совсем нельзя назвать результативными, особенно если дело касается чемпионата Испании. "Сливочные" очень добавили, но оборона "матрасников" все еще лучшая, потому вряд ли банде Солари удастся пробить ее более 1 раза. Что касается "Атлетико", то их результативность тоже не впечатляет – не более 1 гола в последних 5 матчах против представителей первой пятерки чемпионата. Подводя итог, можно смело предполагать, что очередная встреча этих соперников не подарит зрителям больше 2 голов (Суперкубок УЕФА, конечно, выносится за скобки).

Прогноз Soccernews: тотал 2,5 М (1,8)

Игорь Малиенко soccernews.ru

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3 Реал Мадрид Реал Мадрид 22 42
4 Севилья Севилья 22 36
5 Хетафе Хетафе 22 32
6 Бетис Бетис 22 32
7 Алавес Алавес 22 32
8 Валенсия Валенсия 22 30
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 22 30
10 Эйбар Эйбар 22 29
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