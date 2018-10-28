"Атлетико" – "Реал Сосьедад" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча десятого тура испанской Примеры между "Атлетико" и "Реал Сосьедадом", который завершился победой "матрасников" со счётом 2:0.

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