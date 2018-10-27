"Атлетико" - "Реал Сосьедад": прямая трансляция матча на "Ванда Метрополитано"

Теги реал сосьедадатлетико мадрид

"Атлетико" - "Реал Сосьедад": прямая трансляция матча на "Ванда Метрополитано"

В рамках 10 тура примеры "Атлетико" на своем поле примет "Реал Сосьедад". Матч пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано".

Прямую трансляцию смотрите на нашем сайте. Начало матча в субботу, 27 октября в 21:45 (мск).

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