"Атлетико" - "Реал": видеотрансляция мадридского дерби

Сегодня, 9 февраля, в рамках 23-го тура Ла Лиги состоится мадридское дерби между "Атлетико" и "Реалом".

"Атлетико" располагается на 2 позиции турнирной таблицы, набрав 44 очка, "Реал" на 2 балла отстает от подопечных Диего Симеоне. В случае победы "сливочных", команды поменяются местами в турнирной таблице.

Встреча пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало - 18:15.

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