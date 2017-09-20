"Атлетико" с минимальным счетом вновь побеждает "Атлетик" в Бильбао

В рамках пятого тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" гостил в Бильбао у местного "Атлетика". В последние годы баски ничего не могут поделать с "матрасниками". На протяжении 10 игр команда Диего Симеоне не проигрывала "красно-белым". Отчетный же матч ожидался с большим интересом. Обе команды не лучшим образом стартовали в чемпионате.

Старт поединка получился довольно скучным. Команды неспешно входили в игру, выискивая слабые стороны друг у друга. Что и говорить, если к получасу игры соперники произвели лишь по одному дальнему удару. У басков сильно пробивал Рауль Гарсия, но мяч полетел по центру, где и находился Облак. Гости ответили прицельным выстрелом Гризманна со штрафного. Однако голкипер "Атлетика" был начеку.

Настоящий же футбол начался за 10 минут до перерыва, когда "Атлетико" создал первый голевой момент. Гайтан на скорости вошел в штрафную с левого края и бил мимо защитника в дальний нижний угол. Аррисабалага не дотянулся, но вратаря выручила штанга. Гости тут же могли добить, но Гризманна накрыли защитники команды хозяев поля.

А спустя три минуты баски получили право на пенальти. Филипе Луис ошибся, отдавая пас назад, Рауль Гарсия перехватил мяч, и войдя в штрафную был завален бразильцем на газон. На эпизод среагировал лайнсмен, дав отмашку о пенальти. Повтор показал, что нарушение правил, скорее, было на линии. Тем не менее, арбитр указал на "точку". Выполнить приговор вызвался Адурис, но не смог переиграть Облака.

В концовке тайма Филипе Луис мог исправиться за ошибку, успешно подключившись к атаке. Но после навеса от Гризманна бразилец пробил в голкипера.

Второй тайм команды начали живее, однако какое-то время играли без ворот. Но первая же, после перерыва, классно разыгранная комбинация привела к взятию ворот. Как по учебнику гости провели атаку. Коке вывалился на правый угол вратарской после паса вразрез от Гризманна, взял на себя голкипера и тут же прострелил на Корреа, который забивал уже в пустые ворота – 0:1.

"Атлетико" добился того, чего хотел. Теперь команда Диего Симеоне могла сосредоточиться на удержании мяча. Баски же продолжали искать возможность забить, но концовка атак у хозяев явно не складывалась.

А на 73-й минуте гости удвоили преимущество. Габи подал на Гризманна, а тот через себя отправил мяч на правый край чужой штрафной, куда ворвался Карраско. Янник пробил в левую "шестерку" мимо голкипера и сфера от штанги влетела в сетку – 0:2. На фоне успеха "матрасники" могли и в третий раз поразить ворота басков, но Гризманн, пробивая со средней дистанции, не смог переиграть Кепу.

Хозяева встрепенулись в самом конце матча. На 90-й минуте Уильямс после скидки от партнера даже забил гол. Но арбитр отменил взятие ворот по причине офсайда. Правда через две минуты "Атлетик" все же добился своего. Кордоба сместился в центр с мячом и выдал пас налево на Баленсиагу. Тот с левого края прострелил на линию вратарской, где Рауль Гарсия опередил защитника и левой ногой отправил сферу впритирку с левой штангой – 1:2.

Но с голом баски немного запоздали. Гости смогли продержаться еще минуту до финального свистка и в очередной раз увезти три очка из Бильбао.

"Атлетик" – "Атлетико" – 1:2

Голы: А.Корреа, 55 – 0:1. Карраско, 73 – 0:2. Рауль Гарсия, 90+2 – 1:2.

Нереализованный пенальти: Адурис, 41 – вратарь.

"Атлетик": Аррисабалага, Лекуэ, Баленсиага, Нуньес, Ляпорт, Итурраспе (Беньят, 56), Сусаета (Уильямс, 56), Сан Хосе, Муньяин, Рауль Гарсия, Адурис (Кордоба, 79).

"Атлетико": Облак, Ф.Луис (Эрнандес, 79), Годин, Савич, Хименес, Томас, Сауль, Коке, Гайтан (Карраско, 60), Гризманн, А.Корреа (Габи, 72).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Не пропустите! "Атлетик" – "Атлетико" – 1:2 (обзор)