"Атлетико" с трудом победил "Осасуну" в Ла Лиге
Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен
В матче 14-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на своем поле обыграл памплонскую "Осасуну" со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке встречи забил Фелипе.
"Атлетико", набрав 26 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Осасуна" с 19 очками осталась на восьмой позиции.
"Атлетико" – "Осасуна" - 1:0 (0:0)
Гол: Фелипе, 87 - 1:0
"Атлетико": Облак, Врсалько (Мартин, 85), Савич, Фелипе, Эрмосо, Карраско, Коке, Лемар (де Пауль, 65), Льоренте (Кондогбиа, 75), Корреа (Суарес, 65), Гризманн (Матеус Кунья, 75).
"Осасуна": Эррера, Видаль, Хуан Крус, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Санчес (Роберто Торрес, 89), Брашанац (Иньиго Перес, 75), Торро (Ойер Санхурхо, 66), Монкайола (Барха, 89), Чими Авила (Будимир, 66), Кике Гарсия.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14