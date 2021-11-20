"Атлетико" с трудом победил "Осасуну" в Ла Лиге

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"Атлетико" с трудом победил "Осасуну" в Ла Лиге

Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 14-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на своем поле обыграл памплонскую "Осасуну" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Фелипе.

"Атлетико", набрав 26 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Осасуна" с 19 очками осталась на восьмой позиции.

"Атлетико" – "Осасуна" - 1:0 (0:0)

Гол: Фелипе, 87 - 1:0

"Атлетико": Облак, Врсалько (Мартин, 85), Савич, Фелипе, Эрмосо, Карраско, Коке, Лемар (де Пауль, 65), Льоренте (Кондогбиа, 75), Корреа (Суарес, 65), Гризманн (Матеус Кунья, 75).

"Осасуна": Эррера, Видаль, Хуан Крус, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Санчес (Роберто Торрес, 89), Брашанац (Иньиго Перес, 75), Торро (Ойер Санхурхо, 66), Монкайола (Барха, 89), Чими Авила (Будимир, 66), Кике Гарсия.

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