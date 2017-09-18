"Атлетико" сделал финальное предложение по Косте

Мадридский "Атлетико" сделал финальное предложение по форварду лондонского "Челси" Диего Косте, информирует Marca.

По сведениям издания, за своего бывшего нападающего "матрасники" будут готовы заплатить 65 миллионов евро. При этом 55 миллионов будут переведены на счета "аристократов" сразу, а еще 10 миллионов - в виде различного рода бонусов.

Ожидается, что "Челси" примет данное предложение испанского клуба.

Напомним, Моуринью заинтересован в подписании хавбека "Атлетико". | soccernews.ru