"Атлетико" сделал предложение Бубакару Камара

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"Атлетико" сделал предложение Бубакару Камара

Фото: инстаграм Камара\Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" может усилить состав в последние дни январского трансферного окна.

Как сообщает Late Football Club, "матрасники" сделали официальное предложение о переходе опорного полузащитника Бубакара Камара "Марселю" в размере пяти миллионов евро. 

По информации источника, сам футболист пока не дал какого-либо ответа на это предложение.

Отметим, что соглашение Камара с "Марселем" истекает в конце нынешнего сезона.

Ранее "Атлетико" объявил о трансфере Даниэля Васса из "Валенсии".

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