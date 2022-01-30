"Атлетико" сделал предложение Бубакару Камара
Фото: инстаграм Камара\Автор неизвестен
Мадридский "Атлетико" может усилить состав в последние дни январского трансферного окна.
Как сообщает Late Football Club, "матрасники" сделали официальное предложение о переходе опорного полузащитника Бубакара Камара "Марселю" в размере пяти миллионов евро.
По информации источника, сам футболист пока не дал какого-либо ответа на это предложение.
Отметим, что соглашение Камара с "Марселем" истекает в конце нынешнего сезона.
Ранее "Атлетико" объявил о трансфере Даниэля Васса из "Валенсии".
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