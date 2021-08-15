"Атлетико" сделал предложение "Фиорентине" по Душану Влаховичу

Фото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен

Сербский нападающий "Фиорентины" Душан Влахович может в ближайшее время стать игроком мадридского "Атлетико".

Как сообщает инсайдер Джанклука Ди Марцио, "матрасники" сделали предложение по форварду в размере 60 миллионов евро включая бонусы.

По информации источника, ситуация с этим трансфером должная разрешиться после того, как владелец "фиалок" Рокко Комиссо вернется в Италию 17 августа.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется "Тоттенхэм", однако игрок предпочитает вариант с "Атлетико", так как там есть спортивные перспективы, в то время, как "шпоры" могут предложить ему только финансовый аспект.

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