"Атлетико" сделал предложение по форварду "Челси"

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"Атлетико" сделал предложение по форварду "Челси"Мадридский "Атлетико" сделал предложение по форварду лондонского "Челси" Миши Батшуайи, информирует L'Equipe.

Так, по сведениям издания, "матрасники" заинтересованы в аренде 24-летнего нападающего с последующим правом выкупа его контракта.

В прошлом сезоне в 40 матчах за "Челси" и дортмундскую "Боруссию", где он провел в аренде полгода, Батшуайи забил 21 мяч и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, в подписании Батшуайи заинтересован еще один испанский клуб. | soccernews.ru

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