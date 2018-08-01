"Атлетико" сделал предложение по форварду "Челси"

Мадридский "Атлетико" сделал предложение по форварду лондонского "Челси" Миши Батшуайи, информирует L'Equipe.

Так, по сведениям издания, "матрасники" заинтересованы в аренде 24-летнего нападающего с последующим правом выкупа его контракта.

В прошлом сезоне в 40 матчах за "Челси" и дортмундскую "Боруссию", где он провел в аренде полгода, Батшуайи забил 21 мяч и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, в подписании Батшуайи заинтересован еще один испанский клуб. | soccernews.ru