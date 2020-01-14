"Атлетико" сделал предложение по трансферу Кавани
"Атлетико" не оставляет попыток приобрести уругвайского нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, сообщает El Chiringuito TV.
По сведениям источника, в данный момент представитель испанского клуба прилетел в Париж, чтобы провести переговоры по трансферу игрока. "Атлетико" может заплатить за уругвайца 15-20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 32-летний Кавани провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
Не пропустите: "Атлетико" готов провести обмен игроками с "Арсеналом". | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" представила нового главного тренера Кике Сетьена
-
Стал известен план подготовки сборной России к Евро-2020
-
"Барселона" впервые возглавила рейтинг топ-клубов от Deloitte
-
"Тамбов" включился в борьбу за Ананидзе
-
Сетьен входил в тренерский штаб сборной России по пляжному футболу. Сегодня он возглавил "Барселону"
Лента новостей
-
АЕК Карреры пополнился игроком российского клуба
-
Нойер может перейти в "Ювентус"
-
"Атлетико" сделал предложение по трансферу Кавани
-
Экс-тренер сборной России оценил шансы Сетьена в "Барселоне"
-
Хоккеист Яковлев отпраздновал заброшенную шайбу жестом Дзюбы
-
"Манчестер Юнайтед" договорился о переходе лидера обороны "Наполи"
-
Хендерсон - лучший футболист Англии в 2019 году
-
Игроки клуба 3-го испанского дивизиона обрадовались попаданию на "Реал" в Кубке Испании
-
Лёв недоволен тем, что Нюбель решил перейти в "Баварию"
-
"Уотфорд" объявил о переходе нападающего Игнасио Пуссетто
-
2
Пике написал прощальный пост Вальверде
-
"Наполи" обыграл "Перуджу" в 1/8 финала Кубка Италии
-
Моуринью сравнил состав "Тоттенхэма" с конкурентами
-
"МЮ" не может согласовать со "Спортингом" трансфер Фернандеша
-
Дуглас Сантос перевез дочь и жену в Санкт-Петербург
-
"Локомотив" прилетел в Испанию на первый сбор
-
3
Сетьен: "Месси - невероятный. Он уникален"
-
Бартомеу высказался о бывшем наставнике "Барселоны" Вальверде
-
"Тоттенхэм" этой зимой хочет приобрести форварда и хавбека
-
1
Сетьен прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11