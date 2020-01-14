"Атлетико" сделал предложение по трансферу Кавани

"Атлетико" не оставляет попыток приобрести уругвайского нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, сообщает El Chiringuito TV.

По сведениям источника, в данный момент представитель испанского клуба прилетел в Париж, чтобы провести переговоры по трансферу игрока. "Атлетико" может заплатить за уругвайца 15-20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 32-летний Кавани провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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