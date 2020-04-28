"Атлетико" сделал выгодное предложение Кавани

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"Атлетико" сделал выгодное предложение Кавани

Мадридский "Атлетико" по-прежнему намерен заполучить уругвайского нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани и предложил ему контракт, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, испанский клуб предложил футболисту соглашение сроком на три года. Контракт Кавани с ПСЖ истекает летом, поэтому он может достаться "Атлетико" бесплатно. Впрочем, форвард вполне может остаться в парижском клубе.

В нынешнем сезоне 33-летний Кавани провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

Не пропустите: Кавани может продолжить карьеру в "Интере". | http://soccernews.ru
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