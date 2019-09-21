"Атлетико" - "Сельта" - 0:0 (видеообзор матча)

Представляем видеообзор матча 5-го тура чемпионата Испании "Атлетико" - "Сельта". В этой встрече победитель не был выявлен.

"Матрасники" занимают 2 место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 10 баллов. У "Сельты" 5 очков и 14 позиция.

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