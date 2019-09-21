"Атлетико" - "Сельта" - 0:0 (видеообзор матча)
Представляем видеообзор матча 5-го тура чемпионата Испании "Атлетико" - "Сельта". В этой встрече победитель не был выявлен.
"Матрасники" занимают 2 место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 10 баллов. У "Сельты" 5 очков и 14 позиция.
А еще: "Леванте" - "Эйбар" - 0:0 (видеообзор встречи)| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0