"Атлетико" - "Сельта" - 2:0 (видеообзор матча)

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"Атлетико" - "Сельта" - 2:0 (видеообзор матча)

Представляем видеообзор матча 32-го тура Ла Лиги "Атлетико" - "Сельта". Победу в этой встрече одержали "матрасники".

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Команда М О
1 Барселона Барселона 32 74
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 32 65
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 31 60
4 Севилья Севилья 32 52
5 Хетафе Хетафе 31 50
6 Валенсия Валенсия 31 46
7 Алавес Алавес 32 45
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 31 43
9 Бетис Бетис 32 43
10 Эспаньол Эспаньол 32 41
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 31 40
12 Леганес Леганес 31 40
13 Эйбар Эйбар 31 39
14 Жирона Жирона 31 34
15 Леванте Леванте 31 33
16 Сельта Виго Сельта Виго 32 32
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 31 30
18 Вильярреал Вильярреал 31 30
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 31 27
20 Уэска Уэска 32 25
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