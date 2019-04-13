"Атлетико" - "Сельта" - 2:0 (видеообзор матча)
Представляем видеообзор матча 32-го тура Ла Лиги "Атлетико" - "Сельта". Победу в этой встрече одержали "матрасники".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|31
|50
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|32
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Эспаньол
|32
|41
|11
|Реал Сосьедад
|31
|40
|12
|Леганес
|31
|40
|13
|Эйбар
|31
|39
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|32
|32
|17
|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|32
|25